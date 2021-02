L'Aria Che Tira, lo sfottò di David Parenzo a Matteo Salvini: "Cosa è andato a firmare"

16 febbraio 2021 a

"Improvvisamente tutti i partiti si sono trasformati, Matteo Salvini è andato a firmare il Manifesto di Ventotene per Altiero Spinelli, è diventato un turbo-europeista, mi ha sorpassato. I tecnici di Draghi non mangiano la Nutella la mattina". David Parenzo, ospite a L'Aria che Tira in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, ironizza sul momento politico che ha visto nemici politici diventare alleati nello stesso governo, sotto la guida di Mario Draghi. Ed ecco l'ironia del conduttore della Zanzara verso il Ieader leghista che si era sempre dichiarato contrario ad un governo di unità nazionale.

David Parenzo poi vuole affrontare l'altro grande tema attuale: la crisi pandemica e sui primi inizi del governo. "Questi appena arrivati già litigano. Il ministro Garavaglia attacca il ministro della Salute, Roberto Speranza. I temi della salute non sono distinti dai temi dell'economia. Ma due settimane fa non si sapeva delle tre varianti che sono in corso anche nel nostro Paese? La risposta è sì", chiarisce Parenzo.

"Soltanto un imbecille può dire riapriamo tutto, date subito i soldi a questi dell'industria del turismo, ma non possiamo illuderli e poi dire che riapriamo e scoprire improvvisamente che esiste una variante. Il primo problema di Draghi quindi sarà quello di governare questa maggioranza in cui lui ha i suoi tecnici che hanno un loro stile e i ministri politici che hanno ovviamente interessi e avranno bisogno di avere una propria identità: per questo motivo il governo avrà delle fibrillazioni", conclude Parenzo.

