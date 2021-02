Grande Fratello Vip, Dayane Mello in slip neri si avvicina a Rosalinda Cannavò: "Dormi con me?". Terremoto piccante

20 febbraio 2021 a

Neanche Magnum P.I. riuscirebbe a capire cosa passa davvero per la testa di Dayane Mello. Di certo c’è che è una grandissima giocatrice, probabilmente la migliore di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è ormai giunto alle ultime battute: nella puntata di venerdì 19 febbraio si è discusso a lungo del rapporto assurdo tra la Mello e Rosalinda Cannavò, che sono passate dall’essere inseparabili - tanto da paventare l’ipotesi di vivere insieme - all’essere ai ferri corti.

A quanto pare tutto per colpa dell’avvicinamento della Cannavò ad Andrea Zenga, che pare abbia fatto scattare qualcosa nella modella brasiliana: gelosia? Possesso? O semplice strategia? Questo non è ancora chiaro, come ammesso dallo stesso Signorini, secondo cui la vera entità del rapporto tra Rosalinda e Dayane si vedrà soltanto una volta fuori dalla casa.

Ad alimentare ulteriormente il trambusto dei social su questa coppia che passa dall’amicizia più profonda e sincera al non sopportarsi per i motivi più futili, ci ha pensato un gesto davvero inaspettato della Mello: alla fine della puntata, in cui le due sono apparse parecchio distanti, la modella brasiliana ha deciso di andare a dormire, ma non prima di avvicinarsi a Rosalinda per darle la buonanotte accarezzandole la testa. La Cannavò non ha però percepito il gesto, forse il primo di disgelo?

