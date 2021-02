Verissimo, Maria Teresa Ruta: "Svenuta e mezza nuda in strada", la violenza che sconvolge Silvia Toffanin

20 febbraio 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 20 febbraio. Fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip, dove ha superato indenne 22 nomination grazie all'affetto enorme del pubblico ma non è riuscita ad arrivare alla finale del primo marzo, la Ruta ha parlato della sua esperienza nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ma soprattutto della sua vita privata e del suo passato. In particolare ha ripercorso un momento molto doloroso quando a 19 anni ha subito un'aggressione che l'ha segnata per lungo tempo.

"Un'opportunità, così ho pagato i debiti": la rivelazione senza precedenti di Casalino sul suo conto. Ora si capisce tutto

"Tutto è iniziato come un'aggressione per furto - ha raccontato alla Toffanin - volevano portarmi via la borsa e i gioielli, ma io ho reagito e questo li ha incattiviti. Allora quei ragazzi hanno provato a spogliarmi, mi hanno strappato la camicetta. Avevo 19 anni. Mi ricordo che sono svenuta e mi sono risvegliata in mezzo alla strada mezza nuda. Credo che loro siano scappati perché qualcuno è intervenuto chiedendo che stesse succedendo".

"Avete notato?". Belen dalla Toffanin, cosa riprendono le telecamere: quel dettaglio misterioso che non sfugge ai telespettatori

La Ruta ha poi ammesso che con gli anni si è pentita di non aver denunciato, spiegando perché non ha avuto il coraggio di farlo all'epoca: "Ero giovanissimo, sola in una città come Roma, non avevo nessuno e non volevo dare un dispiacere ai miei genitori. Quell'esperienza ha compromesso il mio rapporto con gli uomini, non riuscivo nemmeno a farmi sfiorare, mi dava fastidio. Invece Amedeo Goria mi ha sposato lo stesso e poi sono arrivati i figli".

"Come l'ha ridotto il Covid". Orietta Berti e il dramma del marito Osvaldo: un calvario terrificante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.