Grande Fratello Vip, si finisce in tribunale. "Mi querela? Ho l'asso nella manica", drammatica battaglia legale contro Signorini

Il Grande Fratello Vip finisce in tribunale. Il conduttore Alfonso Signorini avrebbe querelato Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, i due ex concorrenti che nelle ultime settimane stanno portando avanti una vera e propria guerra personale contro il reality di Canale 5 e gli autori. Salvi, già concorrente del primo storico Grande Fratello "normale", era stato squalificato nel corso della precedente edizione per frasi sessiste, mentre l'ex marito di Simona Ventura è stato espulso in questa stagione, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, per una presunta bestemmia. Entrambi hanno attaccato a più riprese Signorini per la gestione delle varie controversie e azioni disciplinari nei confronti dei concorrenti in gara, parlando di "lobby" e "due pesi e due misure". In sostanza, i due sostengono che Signorini abbia dei "preferiti" e cerchi di tutelarli più di altri vip.



"O si tratta di voci di corridoio o è stato un tentativo di chiuderci la bocca e farci paura. Ad oggi io e Stefano Bettarini non abbiamo ricevuto alcuna querela anche se per queste cose di solito ci vogliono uno-due mesi. Stiamo aspettando. Non mi espongo del tutto fino a quando non arriverà davvero questa querela. Io non ho fatto altro che commentare il Grande Fratello, cosa che faccio da ben venti anni", ha commentato Salvo Veneziano, senza scomporsi troppo. "Spero che Alfonso sia maturo. Non penso che abbia querelato me dopo il lavoro che fa e tutte le cose di gossip che scrive. Se la querela è vera andrò fino in fondo, non mi tirerò di certo indietro. Ho un asso nella manica", ha sottolineato sibillino, senza scendere nel dettaglio,

Con Mediaset, invece, il 45enne ex pizzaiolo siciliano non avrebbe problemi: "Con Mediaset ho sempre avuto un rapporto bellissimo, non penso ci sia stata una querela da parte loro. Io ho solo detto delle opinioni su Signorini e su quanto accaduto al Grande Fratello Vip 5". A scatenare Veneziano era stata la decisione di non squalificare Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, per frasi altrettanto dure ed equivocabili su alcune coinquiline. "Io ho sbagliato e ne sono consapevole. Ma mi sono sentito preso in giro perché hanno fatto la morale a me e non a Francesco Oppini. Anche se non ho nulla contro di lui come persona".

