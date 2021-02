Quiz in tv, lo studente dà fuori di testa: lancia i bicchieri, spacca tutto e se ne va. Roba da ricovero, conduttrice sotto-choc

22 febbraio 2021 a

a

a

Roba da matti in diretta televisiva. Non siamo in Italia, ma in Islanda, al quiz dall'impronunciabile nome che risponde a Gettu Betur. Si tratta di una sfida tra studenti, un programma molto seguito nell'isola. Ma, soprattutto, una sfida molto sentita dai ragazzi che vi prendono parte. Il quiz è tutto sui temi di cultura generale, una sorta di Trivial Pursuit in versione televisiva. Altissima competizione e tensione alle stelle. Ma in questo caso, la situazione è trascesa. Si è insomma perso il controllo, in modo rocambolesco.

Nel video che potete vedere qui sotto siamo a una delle manche finali, insomma agli apici della tensione, le battute decisive. E uno dei concorrenti proprio non riesce a digerire il fatto che uno degli avversari abbia dato una risposta corretta. La reazione è da fuori di testa: prima rovescia il suo leggio, dunque scaglia in aria il bicchiere d'acqua. Ma non solo, scaglia via anche il bicchiere d'acqua del suo compagno di squadra, che lo guarda piuttosto sconvolto. Notevole anche lo sguardo della conduttrice, inebetita e senza parole.

Una furia. Una reazione comunque difficile da comprendere: alla fine, si tratta soltanto di un quiz televisivo. Ma non è finita. Il ragazzo, in preda al raptus e allo scatto d'ira, dopo aver scagliato in aria tutto ciò che gli è capitato per le mani ha preso e, furibondo, ha lasciato lo studio. Inutili i tentativi dei conduttori, che prima hanno provato a contenerne la sfuriata e poi hanno cercato di non fargli abbandonare lo studio. Ma non solo, si è appreso che il tizio non aveva ancora finito: avrebbe continuato a dare in escandescenze e a scagliare oggetti anche dietro le quinte. Da ricovero...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.