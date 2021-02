Grande Fratello Vip, accusa-choc della manager di Dayane Mello: "La fanno passare per un mostro, ecco cosa vi nascondono"

22 febbraio 2021 a

a

a

A poche ore dalla puntata del Grande Fratello vip che andrà in onda stasera 22 febbraio, la manager di Dayane Mello ha attaccato il programma e ha invitato gli autori a mostrare alla modella brasiliana degli estratti di ciò che altri concorrenti dicono di lei a sua insaputa e di ciò che viene detto all’esterno, secondo quanto riporta il sito gossipetv.com.

Una richiesta arrivata attraverso i social. La Benegas, infatti, con una Stories durissima pubblicata su Instagram ha accusato il reality show condotto da Alfonso Signorini di far passare Dayane, che peraltro "Ha subito un lutto da poco", per una brutta persona. "La state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo”, sbotta.

"Le telecamere del GF Vip? Non un caso". Diletta Leotta e Can Yaman travolti dal sospetto: questi ci stanno fregando

Per questa ragione la Benegas chiede a Mediaset di "mostrare l’altra verità”. “E te Grande Fratello lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto”, conclude la manager.

Del resto per la Mello sono giorni difficili nella Casa del Grande fratello. Dopo giorni di liti, però, almeno tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembra tornato il sereno. Ad aiutare il gioco organizzato dal Grande Fratello Vip e denominato "Giefferton – falsità a corte”. Per l'occasione le due si sono trovate finalmente da sole e hanno avuto modo di chiarire le incomprensioni.

Compleanno al GF Vip? "Di m***, il peggiore". Dayane Mello, il raptus in giardino: arrivata al limite, bomba prima della finale

A iniziare è stata l'attrice siciliana che, a ruota libera, ha confessato tutto: "Mi hai umiliata e derisa. Non credo di meritarmi questo dopo cinque mesi - ha detto all'amica - è stato brutto e tu mi sei andata contro". “Io ci sono, tu fai il tuo gioco, io il mio, ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me”. “Hai ragione, a me importa la tua felicità”. E pace fatta, Rosalinda ha ammesso: "Stasera se vuoi puoi tornare a dormire con me".

"Basta limoni". Giulia Salemi eliminata? Nella cucina del GfVip succede questo: umiliata a tempo di record, così | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.