Mediaset, "dopo 15 anni": sussurri in tv su Alessia Marcuzzi, "ribaltato" il suo futuro?

23 febbraio 2021 a

a

a

Sarà Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice di Scherzi a Parte. L'annuncio è arrivato durante Ogni Mattina, la trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe. Nella puntata del 22 febbraio il giornalista ed esperto di gossip Santo Pirrotta ha svelato a tutti la novità. D'altronde la conduttrice di Mediaset, dopo il passaggio di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi, non sarebbe stata con le mani in mano. Ed eccole servita una nuova esperienza. Ma la lista di impegni per la Marcuzzi si preannuncia molto più lunga. Il noto volto del Biscione affiancherà Nicola Savino al timone de Le Iene. Anche se quello di Scherzi a Parte è il vero grande ritorno in tv dopo il successo ottenuto in passato. Su chi condurrà assieme alla presentatrice ancora però non è dato sapersi.

"Mi viene la tristezza". Dalla Marcuzzi una rivelazione dolorosa sulla figlia avuta con Facchinetti

Proprio in questi giorni la conduttrice è finita nell'occhio del ciclone. Questo volta per un programma non condotto da lei (almeno non più). Visti i numerosi commenti della Marcuzzi al Grande Fratello Vip, molti telespettatori hanno pensato che ci fosse lei dietro la partecipazione di Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island. Una supposizione che ha alimentato le critiche dai detrattori di Carlotta. Sono in molti che non hanno capito come mai Carlotta fosse in mezzo ai vip, ma anche come mai la scelta fosse ricaduta proprio su di lei visto che nella casa non è riuscita a farsi conoscere e a farsi vedere dal pubblico così come era successo a Temptation.

"Che bello ritrovarci". Mara Venier e la Marcuzzi, la cena del disastrro: massacrate per questa foto

"Io che raccomando Carlotta? Ma la follia - è stato il commento della conduttrice -. Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al Gf Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?", si è domandata lasciando trasparire una certa irritazione.

"Una follia, ma che è questa? Buffonate". Insinuazioni vergognose contro di lei, Alessia Marcuzzi massacra la vip | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.