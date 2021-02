Le Iene, Marco Berry svela il vero motivo dell'addio: "Perché me ne sono andato" Una bomba su Mediaset

24 febbraio 2021 a

Marco Berry ha trascorso ben sedici anni nei panni di inviato de Le Iene, lo storico programma che ancora oggi va in onda su Italia1, anche se senza i risultati grossi di un tempo a livello di ascolti, anche per via di una rete che ha perso sempre più appeal nel corso del tempo. Il pubblico era molto affezionato a Berry, alla sua ironia oltre che alle sue inchieste, ma lui ha scelto di lasciare per dei motivi ben precisi: “Le Iene è cambiato e in quel cambiamento non mi sono riconosciuto”.

Poi Berry è sceso più nel dettaglio: “Siamo diventati un’azienda”. Ma nonostante ciò il ricordo di sedici lunghi anni rimane molto positivo: “Restano la mia famiglia, dopo 16 anni insieme, anche se le cose sono cambiate”. L’ormai ex inviato ricorda che per i primi dieci anni Le Iene sono state “una famiglia di sbandati”, ma nel senso buono del termine. All’epoca ci si inventava nuovi modi ci comunicare, mettendo in campo inchieste forti ma anche un’ironia semplice quanto efficace.

Poi però il programma si è ampliato sempre di più, diventando più strutturato e trattando argomenti sempre più seri che sfidano il potere, e questo a Berry non è piaciuto, anche se ammette che “resta formidabile, garantendo ogni settimana servizi che funzionano. Tuttavia hanno perso l’occasione di fare anche altro, hanno perso leggerezza.

