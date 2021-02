Grande Fratello Vip, Dayane Mello nei guai a sua insaputa: “Minacce e insulti dai brasiliani”, chi denuncia tutto

25 febbraio 2021 a

Karina Cascella è costretta a passare per le vie legali per difendersi dalla valanga di insulti e offese, anche molto gravi, che ha ricevuto dai fan di Dayane Mello. Questo Grande Fratello Vip - il più lungo della storia, condotto da Alfonso Signorini e in onda due volte a settimana su Canale 5 - è decisamente sfuggito di mano a livello social, anche per via di una fandom enorme dal Brasile che sostiene la Mello.

Proprio i fan di Dayane hanno messo nel mirino la nota opinionista dei salotti di Barbara d’Urso, che ha dovuto cancellare alcuni messaggi di critiche assolutamente normali nei confronti della gieffina 31enne: “Le minacce arrivano da persone credo brasiliane. Ho segnalato tutti i profili. Naturalmente denuncerò tutto quello che è stato scritto”. Ma cosa aveva detto la Cascella nelle scorse ore sulla Mello? “Il gelo, la lucidità, la freddezza che questa donna ha nelle sue scelte fanno spavento”: un post che aveva creato una spaccatura tra chi crede che Dayane sia una grande giocatrice e calcolatrice e chi invece è completamente perso per lei.

I suoi fan non hanno perso tempo per accorrere in difesa, soprattutto dal Brasile, ma hanno decisamente superato il limite con insulti e minacce nei confronti della Cascella: “Tutto questo non è sano sappiatelo - ha sbottato - non è giusto e non è normale. Trovo che tutto questo sia folle. Ognuno deve sentirsi libero di esprimere il proprio dovere”.

