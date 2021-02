Sanremo 2021, Milly Carlucci esclusa: "Amadeus preferisce la concorrenza?", terremoto in Rai

25 febbraio 2021 a

Tra le donne che faranno parte del Festival di Sanremo 2021 non ci sarà Milly Carlucci, che pure è uno dei volti più noti e di successo di Rai1, come dimostrato dagli ascolti fatti registrare anche in questa stagione tra Ballando con le stelle e Il Cantante Mascherato. Intervistata da Wondernet Mag, la Carlucci ha ricevuto una domanda diretta sulla kermesse sanremese: "Amadeus ha annunciato un Festival delle donne e infatti ci sarà una nutrita schiera di artiste sul palco, ti sarebbe piaciuto tornarci?".

Lei ha risposto in maniera diplomatica, anche se forse dentro di sé c'era un po' di delusione per non essere stata chiamata, essendo comunque una conduttrice di punta della rete: "Amadeus ha fatto un grande lavoro, e sono certa che lo farà anche quest'anno. Sono felice di seguirlo da casa e farò il tifo per la Rai come sempre". Intanto però non mancano le polemiche per la presenza di Barbara Palombelli, scelta un po' a sorpresa dalla concorrenza di Rete4, insieme a Simona Ventura, che tornerà in Rai dopo diversi anni.

"L'episodio di Sanremo credo che debba essere valutato in modo diverso proprio perché è Sanremo, è l'evento", ha dichiarato l'amministratore delegato Fabrizio Salini durante il suo intervento in Commissione di Vigilanza. "Non è la prima volta che un volto della concorrenza è presente a Sanremo - ha aggiunto - anche nel recente passato ci sono state conduzioni più durature nell'ambito delle diverse serate che arrivavano dalla concorrenza. Sarà quindi, come al solito, un Festival plurale e inclusivo".

