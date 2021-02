L'Aria che tira, Maria Teresa Meli interrompe bruscamente la diretta. Myrta Merlino preoccupata: "Che succede?"

26 febbraio 2021 a

Si parlava della leadership del Partito democratico quando il collegamento con Maria Teresa Meli, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, si è interrotto bruscamente. "L’unica cosa abbastanza certa...": con queste parole, la giornalista del Corriere della Sera ha smesso improvvisamente di parlare, spiazzando la conduttrice del talk mattutino. "Che succede? Chi è arrivato?", ha chiesto allora la Merlino, vedendo la Meli con uno sguardo perso verso la camera.

"Maria Teresa…che è successo alla Meli? Sto cercando di capire, che fa?", ha continuato la padrona di casa non sapendo bene cosa fare. A un certo punto si è anche sentita la Meli dire: "Pronto?". "Eh io ti sento, tu no", ha replicato la Merlino, che poi ha mandato in onda un servizio per uscire dall'impasse. Tornati in studio e ripristinato il collegamento con la giornalista, la conduttrice ha detto: "Maria Teresa sembrava avessi avuto una visione, mi ero preoccupata". La Meli ha replicato divertita: "No era saltata la linea".

La giornalista del Corriere, poi, è andata avanti con la sua analisi sulla crisi che sta attraversando il Pd in questo momento: "Zingaretti ancora pensa di poter andare avanti in una sorta di unione dei progressisti versione bonsai. L’unica cosa certa, però, è che i 5 stelle non saranno più un partito che può prendere il 34 o il 30 e nemmeno il 25 %. Forse veleggia verso il 10 con Conte leader. Quindi un’alleanza destinata a essere sconfitta dal centrodestra in termini di numeri". E ancora: "Poi c’è un’altra parte del Pd, che dice che non è solo quella la strada obbligata, che il Pd deve capire veramente qual è la sua identità adesso. Queste due visioni si fronteggeranno e si arriverà al Congresso, dove ci sarà uno scontro tra chi incarna queste visioni: una è incarnata da Nicola Zingaretti, l’altra non si sa ancora".

