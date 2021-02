Grande Fratello Vip, "vuoi essere la mia...?". Come? Andrea Zenga, proposta indecente a Rosalinda Cannavò in diretta tv: pubblico basito

27 febbraio 2021 a

L'amore ai tempi del corovavirus rappresentato a pieno alla proposta di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò. Nella puntata del 26 febbraio l'inquilina del Grande Fratello Vip è stata definitivamente eliminata, potendo così raggiungere il giovane in studio. Qui il figlio del calciatore l'ha attesa a braccia aperta e con una domanda che ha fatto sorridere un po' tutti: "Vuoi essere la mia congiunta?", ha chiesto all'attrice siciliana. D'altronde Zenga ci va ancora con i piedi di piombo. Nonostante la loro storia sia quasi ufficiale (e il bacio in favore di telecamere lo conferma), la Cannavò - prima di far parte dei concorrenti del programma di Canale 5 - aveva un fidanzato.

Ma al cuor non si comanda ed ecco che il conduttore Alfonso Signorini ha fatto sbocciare una nuova relazione. Pare anche duratura visto e considerati che i due hanno fatto intendere passeranno assieme la prima notte da "liberi", fuori dalle mura della casa più spiata d'Italia. "Avrei preferito vederla lunedì", ha però messo le cose in chiaro Zenga. Rosalinda è stata infatti eliminata in semifinale, a un passo dall'ultima puntata. Un vero e proprio smacco a cui l'attrice non ha dato molto peso: "Io, invece, sono felice di vederti oggi", ha replicato a stretto giro. Un amore, quello tra Rosalinda e Zenga, incoronato anche dalla mamma di lui.

"Gli occhi di mio figlio Andrea non mentono mai - ha detto Roberta Termali sulle pagine di DiPiù Tv -. Con Rosalinda sta provando emozioni fortissime". E ancora: "Cosa penso di Rosalinda? La trovo morigerata, con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Non posso che essere contenta per lui, per entrambi...", ha aggiunto smentendo quanto sostenuto da Massimiliano Morra. Il gieffino, da sempre amico di Rosalinda, ha liquidato il tutto come pura "strategia".

