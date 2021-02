Domenica In, lo scoop di Mara Venier: "Le donne di Rocco Casalino", ciò che il portavoce non aveva ancora svelato

27 febbraio 2021 a

Una puntata da record, per Mara Venier. Si parla ovviamente di Domenica In, in onda domani, domenica 28 febbraio, come sempre su Rai 1. Il 25esimo appuntamento della stagione, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, dedicherà molto spazio al Festival di Sanremo, che si aprirà martedì prossimo. In collegamento, infatti, Amadeus per gli ultimi aggiornamenti sulla 71esima edizione della kermesse, che come è noto sarà senza pubblico a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus.

E ancora, tra gli ospiti ecco Al Bano Carrisi, che come al solito si sbottonerà tra carriera e vita privata. Dunque, si esibirà con uno dei suoi grandi successi, Nel sole. E ancora, ospite in studio ecco la mitica Elettra Lamborghini, la cantante e influencer da 6,5 milioni di follower, che si racconterà in una lunga intervista per poi esibirsi con Musica e il resto scompare, il brano che aveva portato al Festival dello scorso anno.

Ma non è finita. Dalla Venier anche l'ormai prezzemolino Rocco Casalino, che dopo l'addio a Palazzo Chigi sta facendo un vero e proprio tour de force televisivo per presentare Il Portavoce, il suo libro autobiografico. Secondo quanto anticipato dalla redazione di Domenica In, Casalino parlerà di un tema inedito, ovvero del rapporto con le donne più importanti della sua vita: la madre e la sorella.

Come sempre, però, Domenica In inizierà con un'ampia pagina dedicata alla pandemia. Si parlerà di vaccino con il professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma. In studio ci sarà anche la giornalista Giovanna Botteri mentre, in collegamento dalla Florida, interverrà anche la virologa Ilaria Capua, fresca di stampa del libro Il viaggio segreto dei virus (e per questo, tornata prepotentemente un po' ovunque in televisione).

