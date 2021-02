Reazione a Catena, segnatevi questa data: l'ultimo trionfo di Marco Liorni, sussurri in Rai. E Flavio Insinna...

27 febbraio 2021 a

Una vittoria professionale, meritatissima, per Marco Liorni. Torna Reazione a Catena su Rai 1 e torna con lui al comando: sarà infatti Liorni ad orchestrare i lavori in studio del quiz che prenderà il posto de L'Eredità, il programma di Flavio Insinna, quando ci sarà l'avvicendamento.

Come spiega TvBlog, "la serie 2020-2021 del gioco a quiz L’Eredità condotta anche quest’anno dal bravo Flavio Insinna con risultati in termini di ascolti molto buoni (il programma prodotto da Banijay ha sempre vinto la sfida degli ascolti con la concorrenza agguerrita dell’ottimo Gerry Scotti messa in campo da Canale 5) concluderà la sua cavalcata nell’etere televisivo nostrano a inizio giugno (domenica 6)". A quel punto, dunque, largo a Liorni e a Reazione a Catena, che da molte stagioni, ormai, è un baluardo del preserale festivo della prima rete di Viale Mazzini.

Liorni, anche quest'anno, aggiunge sempre TvBlog, " andrà in onda dagli studi del centro di produzione della Rai di via Marconi a Napoli. Siamo in grado inoltre di confermare alla conduzione della trasmissione Marco Liorni che approfitterà dello stop estivo del suo programma del sabato pomeriggio Italia sì, per farsi ancora una volta un bagno nell’intrattenimento puro con una nuova serie di Reazione a catena, che lo vede padrone di casa già da alcune stagioni", conclude il sito specializzato. Insomma, per tutti gli appuntamenti di Reazione a Catena, l'appuntamento è per il 7 giugno.

