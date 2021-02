Striscia la Notizia e l'orrore italiano: "Marito sbagliato", così l'Inps rovina la vita a una disabile

28 febbraio 2021 a

Storie che... soltanto in Italia. Una storia di cui ha dato conto Striscia la Notizia, nell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 sabato 27 febbraio. La squadra di Antonio Ricci si è occupata del pazzesco caso di Rosalba, una donna disabile che risulta sposata ancora con l'ex marito e, per questa ragione, non poteva fare la dichiarazione dei redditi per disabili. Risultato? Stava per perdere la pensione, con conseguenze drammatiche. Ad occuparsi della vicenda, l'inviato Riccardo Trombetta.

"Ci troviamo tra gli ulivi non per parlare di olive né di olio. Siamo qui per parlare di... Inps", premette Trombetta. Dunque, la parola alla signora Rosalba, costretta in sedia a rotelle. "Io non vivo più. Da qualche anno risulto sposata con il marito sbagliato, il mio ex marito da cui ho divorziato nel 2006 per poi risposarmi nel 2012. All'Inps ho chiesto la rettifica del mio stato civile, non una ma diverse volte: fino ad oggi niente", sospira

E ancora, la signora aggiunge: "Non potendo fare la dichiarazione dei redditi per i disabili, dichiarerei il falso se lo facessi perché legata al marito sbagliato, io sto rischiando la pensione. E non so più che cosa fare. È dal 2018 che porto pratiche all'Inps, tramite Caf e anche recandomi di persona". Ma ogni volta niente da fare, insomma la pratica non viene risolta.

Un calvario. Anche perché Rosalba in una circostanza aveva ricevuto una comunicazione circa il cambio di stato civile, eppure poi la situazione ancora non si era sbloccata per l'ennesima volta perché il cambio non era stato recepito dall'Inps. Per risolvere la questione, Trombetta si è recato alla direzione generale dell'Inps a Roma. Che in poche ore ha fatto sapere: "La pensione non sarà soggetta di sospensione". Un'odissea di tre anni ricevuta in poche ore da Striscia la Notizia.

Striscia, il caso di Rosalba e l'Inps: il servizio

