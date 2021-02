Striscia la Notizia, il video proibito di Elettra Lamborghini: movimento sbagliato e disastro spinto, "roba da far accapponare la pelle"

28 febbraio 2021 a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata del tg satirico di Canale 5 è quella proposta sabato 28 febbraio. Ed è il momento di una delle rubriche più longeve dello storico programma Mediaset, ovvero "Moda caustica", dedicata al meglio del peggio in termini di vestiario sfoggiato dai vip nel corso della settimana televisiva. In questa edizione, "Moda caustica" si limita al podio dei sette giorni, insomma tre sole, ma "significative", posizioni.

Ecco dunque al terzo posto ecco Myrta Merlino a L'aria che tira, "un programma nel quale tutti discutono dei problemi dello Stivale. Nessuno però osa parlare della camicetta della Merlino. Guardate un po'...". E in effetti la scelta della Merlino, proposta mentre si spende in una riflessione su Mario Draghi, è piuttosto peculiare: "Camicia nera con stampa fiorata, che scelta azzardata: chi veste la Merlino non è di certo un mago", commenta ironica la voce fuori campo di Ezio Greggio.

Si passa poi al secondo posto, occupato da Geppi Cucciari a Che succ3de su Rai 3, dove sfoggia questo "vestitino choc-beacuse", Striscia fa il verso a Matteo Renzi e al suo inglese. "Abitino aderente in pizzo giallo: Geppi sarà molto ammirata e invidiata, ma quando si veste così nessuno vorrebbe essere nei suoi panni", cannoneggiano dal tg satirico.

Eccoci infine alla prima piazza: primo posto per Elettra Lamborghini, che nel programma Minaccia Bionda duetta con Patty Pravo vestita così. "Eccola sfoggiare un abito giallo animalier, roba da far accapponare la pelle di leopardo. Se continuerà a vestirsi così, prima o poi verrà cacciata", commenta Ezio Greggio. Ma non solo: come si vede nel video, la scollatura frontale è molto marcata e... pericolosa. Spesso e volentieri, si vede tutto o quasi. Strepitosa.

Striscia, Moda Caustica: il servizio

