Striscia la Notizia, Rocco Casalino e la proposta indecente a Silvio Berlusconi: "Per due milioni di euro lo farei"

Uomo-ovunque, ormai, Rocco Casalino. L'ex portavoce di Giuseppe Conte fa il giro di tutte le televisioni per promuovere il suo libro. E non si fa mancare letteralmente nulla, compresa Striscia la Notizia. E il tg satirico anticipa alcuni estratti dell'intervista a Casalino che verrà trasmessa nella puntata in onda domani sera, lunedì 1 marzo, su Canale 5 a partire dalle 20.35. L'ex gieffino, infatti, si è fatto intervistare dall'inviato Pinuccio nella nuova rubrica "Rai Scoglio 24", che fa il verso al servizio all-news di Viale Mazzini.

E Casalino le spara grossissime: "Per due milioni di euro andrei a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, di Matteo Renzi mai", per esempio. In verità, a bruciapelo, quando Pinuccio gli chiede se farebbe il portavoce del Cavaliere, Casalino risponde per un secco "no". Salvo desistere per l'ipotetica e modica cifra pari a 2 milioni di euro. "Per 2 ci vado, perché l'immagine pubblica di Berlusconi si può recuperare. Ma non lo farei mai per Matteo Renzi, per nessuna cifra. Non mi sentirei moralmente di prendere i soldi, perché la sua immagine pubblica è irrecuperabile. Renzi dopo quello che ha fatto dovrebbe sparire dalla vita politica per l'eternità", ha sparato ad alzo zero Casalino.

Già, il conto con Italia Viva è apertissimo: Casalino e Conte sono stati "cacciati" da Palazzo Chigi proprio a causa della manovra ordita dal fu rottamatore. E non a caso, a Striscia, l'ex portavoce picchia durissimo anche contro Maria Elena Boschi, accusata di "co-responsabilità" nell'apertura delle crisi di governo. Infine, un parere su Giorgia Meloni, sorprendentemente abbastanza positivo: "Un po' la stimo. È meglio di come la dipingono, ma non mi piacciono le sue idee", conclude Casalino.

