Live-Non è la D'Urso, il gesto di Walter Zenga sconvolge il figlio Andrea: "Lo avevo promesso", colpaccio della D'Urso

“L’avevo promesso. Ho preso l’aereo e sono arrivato”: Walter Zenga mantiene la parola. Andrea e Nicolò Zenga lo incontrano a Milano. “Abbiamo parlato per due ore e mezza. Non dobbiamo più parlare del passato”, dice. “Ho parlato con Nicolò ed appena Andrea è uscito abbiamo trovato il momento adatto per ritrovarci”. Walter è commosso. “La cosa più bella? Ti voglio bene papà”, continua. Ma Zenga non ha sentito la sua ex moglie, Roberta Termali. Il tutto, ovviamente, a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, la puntata è quella di domenica 28 febbraio.

La D’Urso manda in onda i video esclusivi di quell’incontro. Poi il famoso drive in dedicato a Zenga. Si riavvolge il nastro dei ricordi. Zenga rivede immagini inedite: foto e video di una carriera unica. L’uomo ragno, come è stato ribattezzato, è il miglior portiere dall’89 al ‘91. Nel drive in a sorpresa arriva Alberto, fratello di Walter. “Quando mi chiedono com’ è averti come fratello dico: E’ bellissimo”. Non si vedevano da due anni.

Zenga fa sogna tutti ancora una volta. E lo fa con la sua semplicità che piace al pubblico. Ora in casa Zenga torna il sereno dopo l’arrivo a sorpresa, qualche settimana fa, di Walter nella casa più spiata d’Italia per incontrare suo figlio Andrea (che non vedeva da anni). Caso chiuso. Ora Andrea si gode la storia d’amore con Rosalinda Cannavò, conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello Vip. E tutto va a gonfie vele. Contro le malelingue che pensavano ad una tattica messa a punto da Rosalinda per sbancare al televoto. Ma entrambi sono usciti dalla casa di Cinecittà e la favola sta continuando ora dopo ora.

