Sanremo 2021, Orietta Berti inseguita da tre auto della polizia. Clamoroso alla vigilia del Festival

“Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato. Mi hanno seguito perché non ci credevano”: il racconto choc arriva da Orietta Berti. La cantante, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, ha parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo. A tal proposito ha spiegato di essere stata inseguita proprio mentre andava a ritirare gli abiti che indosserà sul palco dell’Ariston. I poliziotti, in particolare, non l’avrebbero riconosciuta a causa della mascherina.

La kermesse di quest’anno sarà diversa dagli anni precedenti soprattutto per l’assenza del pubblico. Una misura presa in via precauzionale a causa della crisi da Covid-19. Gli artisti in gara, però, sono impegnati – come ogni anno – nelle prove generali. E l’emozione è quella di sempre. “L’altro giorno ho fatto le prove e mi sono molto emozionata. Questo palcoscenico emoziona a tutte le età”, ha raccontato la Berti. Che poi si è soffermata anche sul brano che porterà in gara: “Una canzone di melodia italiana, del bel canto, perché non ci dobbiamo dimenticare delle nostre radici”.

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la cantante ha spiegato anche di aver chiarito con Marcella Bella. Le due, infatti, non erano in buoni rapporti dopo alcuni scontri a Ora o mai più, il programma musicale condotto da Amadeus. “E’ tutto chiarito con Marcella. Abbiamo litigato quando facevamo Ora o mai più, non adesso. Nel mondo dello spettacolo capita di litigare, ma si dimentica subito tutto, non si portano rancori”.

