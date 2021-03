Grande Fratello Vip, Dayane Mello gelata anche in finalissima. "Quello che sei", il "complimento" dell'ex suocero

02 marzo 2021 a

"Hai dimostrato quello che sei". Dayane Mello non vince il Grande Fratello Vip, superata a sorpresa da Pierpaolo Pretelli nel primo televoto della finalissima. L'ultimo atto del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha così regalato una grande gioia ai (tanti) telespettatori che tifavano contro la modella brasiliana, giudicata una "fredda calcolatrice" e una "perfida stratega" per i tanti, repentini cambi di atteggiamento nei confronti degli altri concorrenti.

La 31enne sudamericana ha però visto la sua esperienza nella casa di Cinecittà funestata anche da un tremendo lutto, la morte del fratello Lucas in un incidente automobilistico in patria, e questo fatto ha segnato inevitabilmente le ultime settimane. Due sono stati i momenti di grande emozione che Signorini e gli autori le hano voluto riservare. Uno, ovviamente, l'incontro a distanza con il papà e l'altro fratello Juliano e i parenti brasiliani, tutti con indosso una maglietta dedicata al fratello che non c'è più. Scorrono lacrime, con Dayane che ha voluto ringraziare per il sostegno ricevuto anche la famiglia del suo ex compagno Stefano Sala (anche lui modello ed ex concorrente in passato del GfVip): "Siamo una grande famiglia", ha commentato commossa Dayane.

Proprio il padre di Stefano, Attilio Sala, ha voluto dedicarle parole forti: "Hai dimostrato veramente quello che sei, nel bene e nel male". Voleva essere un messaggio di affetto, ovviamente, ma gli anti-Mello sui social lo hanno usato per sottolineare i lati oscuri del carattere della modella. Tutti si sciolgono in lacrime, invece, quando Dayane riabbraccia la figlia avuta da Sala, la piccola Sofia: "Mamma mi sei mancata tanto - le dice la bimba - , non ci lasciamo più". E dopo averle raccontato di essersi sottoposta a tampone prima di poterla incontrare di nuovo, Sofia la rimbrotta amorevolmente: "Cosa non faccio per te".

