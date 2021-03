Grande Fratello Vip, "ha un contratto con Mediaset". Dietro le quinte: sfottò ad Alfonso Signorini, chi vogliono piazzare in studio al posto suo

Francesco Fredella 02 marzo 2021 a

Il Grande Fratello Vip supera Rai1, dove va in onda Il Commissario Ricciardi che frena al 24.73%. Alfonso Signorini batte tutti e chiude al 25.4%. Un vero record assoluto. Roba da mettersi le mani nei capelli. E già si parla di bis. Qualcuno, nel quartier generale del Biscione, vorrebbe un programma condotto da Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio: sarebbe un vero boom.

Malgioglio si vendica. Quella torta in faccia ricevuta da Alfonso Signorini non è affatto andata giù. E adesso, dopo che il conduttore ha sbottato per il topo finto piazzato in studio, è arrivata Gina. Signorini, convinto da Malgioglio, lascia momentaneamente lo studio. Lo segue. Et voilà: una mucca. "E' Gina", urla Malgy. Signorini scappa via. Urla. "Ha un contratto con Mediaset per il prossimo Grande Fratello vip", dice la Malgy. Signorini non vuole ascoltarlo, è nero. Caso chiuso.

Cristiano, che nei giorni scorsi ha annunciato di volere Dayane Mello nel suo prossimo videoclip, è pronto per dedicarsi di nuovo alla musica. Dopo i quattro successi degli anni scorsi, sta per arrivare un disco bomba. "Tenetevi pronti", ci racconta Cristiano alle prese con il nuovo videoclip. Il brano andrà fortissimo anche in America Latina. Sembra che Dayane Mello abbia già accettato la proposta di Cristiano Malgioglio, al lavoro già da oggi con il suo staff per realizzare il video clip. Secondo indiscrezioni dovrebbe essere registrato nei prossimi giorni. Location segreta. Ancora non si sa dove Malgy dovrebbe registrare tutto. L'unica spifferata è legata al brano: sarà un purosangue dall'America Latina. Nessun macho, a quanto pare, arruolato da Malgy per il video clip.

