Sanremo 2021, "non ci voglio pensare": la sfida di Amadeus a poche ore dal via

Francesco Fredella 02 marzo 2021

Si parte. Manca pochissimo. Ma Amadeus non ha il pallino degli ascolti: "Non penso allo share”, racconta il conduttore in conferenza stampa a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2021. Ma, ovviamente, c'è tanta attesa. Ma quasi sicuramente questo festival potrebbe sbandierare gli ascolti superando la soglia del 60%. Non ci sarà pubblico in sala all'Ariston ed è la prima volta che accade tutto questo. Il Covid, arrivato all'improvviso lo scorso anno proprio dopo Sanremo, ha cambiato la vita di tutti. Questo Festival sarà comunque quello della ripartenza. Ama, tra l'altro, ha assicurato che ci saranno gli applausi: quelli registrati. Ormai sono un must in tutte le trasmissioni televisive.

Svelato anche l’ordine di uscita dei Big e delle Nuove Proposte della prima serata. Arisa - "Potevi fare di più"; Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima" Aiello - "Ora"; Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome"; Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista"; Irama - "La genesi del tuo colore"Madame - "Voce"; Maneskin - "Zitti e buoni"; Ghemon - "Momento perfetto"; Coma_Cose - "Fiamme negli occhi"; Annalisa - "Dieci"; Francesco Renga - "Quando trovo te" Fasma - "Parlami". Mentre le Nuove proposte: Gaudiano, Elena Faggi Avincola, Folcast. Al termine della prima serata ci sarà la variante provvisoria.

Tra l'altro è stato annunciato un omaggio a Claudio Coccoluto, il famoso dj scomparso dopo una lunga malattia nella sua abitazione di Cassino. Ma sono attesi i super ospiti: Loredana Bertè, Diodato, Alessia Bonari e la Banda musicale della Polizia di stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista.

