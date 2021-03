Grande Fratello Vip, Giulia Salemi contro gli autori del reality: "Bello, ma...". Un caso a Mediaset

02 marzo 2021 a

Durante la finale del Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi è balzata su Twitter, postando un messaggio poco carino nei confronti di alcuni autori del reality show. Nessun nome, ma il suo messaggio non ha fatto felice alcuni addetti ai lavori del programma. “Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom”. Questo il tweet che la Salemi ha scritto.

Altra curiosità relativa al video dei Best Moment: c’è chi ha notato che alcuni concorrenti che hanno messo piede nella Casa non sono stati mostrati. Trattasi di Flavia Vento, Filippo Nardi, Alda D’Eusanio e Stefano Bettarini. Sono le persone che sono state squalificate in quanto il GF Vip ha ritenuto che abbiano avuto comportamenti non idonei. Per altri simili casi, però, è stata fatta un’eccezione: come per Denis Dosio e Fausto Leali.

Rimangono comunque molti dubbi sulla storia d'amore tra la Salemi e Pretelli. Entrambi si professano innamoratissimi e non hanno escluso a priori di pensare a famiglia e figli più in là. Anche se recentemente Caterina Collovati l'ha accusata di averci provato col marito Fulvio: "Trovai dei messaggi che tu gli avevi scritto dove lo chiamavi amore, erano piuttosto espliciti e una volta lo invitasti anche una festa. Era chiaro che ci stessi provando per lui", una rivelazione che ha messo in profondo imbarazzo la Salemi.

