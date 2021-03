Sanremo 2021, "disguidi tecnici e gaffe cinetiche": il dramma di Fulminacci, panico all'Ariston

03 marzo 2021 a

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, esordirà tra i big del Festival di Sanremo 2021 nella serata di mercoledì 3 marzo. Classe 1997, il giovane cantautore è pronto a regalare emozioni e ad emozionarsi con il suo piano “Santa Marinella”. Prima del debutto sul palco del Teatro Ariston - che in realtà è avvenuto lo scorso anno, quando gareggiava tra le nuove promesse - Fulminacci ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni manifestando tutti i suoi timori per la prima serata tra i big.

“Ho paura di disguidi tecnici e gaffe cinetiche”, ha rivelato il cantautore romano, che poi ha aggiunto: “Pensate se cadessi rovinosamente”. Difficile che accadano cose simili, anche se la kermesse musicale ci ha abituato negli anni a diversi episodi improbabili. In ogni caso Fulminacci porterà sul palco una canzone d’amore scritta un paio di anni fa che ha fatto breccia nel cuore di Amadeus, che infatti lo ha selezionato tra i big.

L’artista l’ha definita una “canzone d’amore onesta”: tutto era partito da un semplice accordo, poi il brano “vola con un arrangiamento classico da grande orchestra. Il significato? Si legge una richiesta di aiuto e di affetto. Me l’ha ispirata un mio amico. Mi sono immedesimato in lui”.

