Sanremo 2021: "Arisa, mi hai fatto piangere": la confessione intima della Guaccero, cos'è successo davanti alla tv

Anche Bianca Guaccero si è adeguata alla settimana del Festival di Sanremo 2021, trattando ampiamente l’argomento nel corso della puntata di Detto Fatto andata in onda su Rai2 oggi pomeriggio, mercoledì 3 marzo. Nel corso della prima serata della kermesse musicale sul palco dell’Ariston è stato possibile apprezzare l’esibizione di Arisa, che è stata ospite proprio della Guaccero. “Ieri sera appena hai iniziato a cantare mi hai fatto piangere”, ha confessato la conduttrice di Rai2.

Il perché è presto spiegato: “Hai cantato divinamente e sei bravissima. Quando hai cantato mi è venuto un brivido dietro la schiena, ci hai regalato una grande emozione che ci è arrivata nello stomaco”. Arisa ha ovviamente gradito molto le parole della Guaccero, che non ha nascosto di essere una sua fan. Da qui a sabato vedremo dove la cantante - che è impegnata anche su sponda Mediaset nel ruolo di insegnante di canto nel talent di Amici - sarà in grado di arrivare in classifica con il suo brano inedito.

Proprio come Annalisa, anche Arisa ha confidato alla Guaccero in che modo trascorre il suo tempo a Sanremo, che è ovviamente molto più solitario del solito a causa del coronavirus: “Mi rilasso, respiro e sto tranquilla, l’importante è concentrarsi sempre. Per quanto riguarda il look quest’anno do retta agli stilisti, perché sennò faccio danni”.

