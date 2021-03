Striscia la notizia, "Mara Venier" e l'aneddoto piccante su Myrta Merlino e Domenico Arcuri: "Manco allora, sto poraccio"

05 marzo 2021 a

A Striscia la notizia picchiano duro su Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario all'emergenza Covid, che finisce dritto dritto al terzo posto nella rubrica Spetteguless. "Straordinario perché c'ha un talento fuori dal comune a dire fregn***ce", suggerisce la "Mara Venier" di Antonio Ricci, interpretata da una clamorosa Francesca Manzini.

Impossibile, d'altronde, non ricordare lo strafalcione in diretta tv di Arcuri: "L'immunità di gregge si raggiunge quando circa l'80% della popolazione si è vaccinata. In Italia vuole dire 45-48mila persone (anziché milioni, ndr)". Per l'ex commissario, silurato a tempo di record da Mario Draghi e sostituito con il generale Figliuolo, grande esperto di logistica, ritorna anche il fantasma di Myrta Merlino. La conduttrice di L'aria che tira su La7 è stata infatti sua moglie. "Si sono conosciuti a una festa mascherata - assicura la Venier/Manzini -, lui l'ha colpita subito, perché stava senza mascherina. Manco allora è riuscito a trovarne una, sto poraccio".

Inevitabile, dunque, non ricordare la raggelante battuta di Vittorio Sgarbi a L'aria che tira: "Tutti dicono che sei bella, buona e gentile - spiega il critico in collegamento con la Merlino - e non capiscono come hai fatto a stare con il commissario". Imbarazzo immediato in studio, con Myrta evidentemente sulle spine che tira le orecchie a Vittorio: "Lo sapevo, è stato più forte di lui, ce doveva arriva'. Sgarbi, ti odio!".

