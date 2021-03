Striscia la notizia, il fuorionda di "Mara Venier". Vede Giovanna Botteri e sbotta: "So allergica alle rotture di coj***i"

08 marzo 2021 a

a

a

"Tai-chi tua... Senza di te se divertimo". Mara Venier demolisce Amadeus e smonta il suo Festival di Sanremo punto per punto, personaggio per personaggio, gag per gag. Stiamo parlando ovviamente della Venier di Striscia la notizia, vale a dire la strepitosa imitazione di Francesca Manzini, che da stasera è anche conduttrice insieme a Gerry Scotti del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

"Questa è smaltata come un bidet". Dago svela l'orrore in sala stampa contro Arisa: "Tutti si chiedono se..."

Entra Ibrahimovic ballando e la Venier-Manzini sbotta. "Che tristezza, Ibracadabra famme sparì ste scenette da sagra. Comincia pure coi silenzi? Me mette un'angoscia...". Quindi è il turno di Giovanna Botteri: "Ecco perché s'è infighet***ata la sciura eh. Ha mollato Pechino per venire a Sanremo". L'inviata del Tg3 parte con il suo accorato monologo e la Venier di Striscia inizia a starnutire: "So' allergica ai fiori o solo alle rotture di coj***i?", domanda caustica.





Venier-Manzini e Sanremo: guarda il video integrale di Striscia

Poco entusiasmo anche per Achille Lauro, insanguinato e trafitto dalle rose: "Oh, ha copiato Lady Gaga, uguale! Proprio il caso di dirlo: ha fatto una gagata!". Gran finale con l'ultima serata e il momento della proclamazione dei vincitori. Sul palco Maneskin, Fedez e Francesca Michielin, "in totale sicurezza". La Venier-Manzini non ne sembra convinta: "Tutti che si baciano e s'abbracciano, pare un film di Siffredi...". Dall'assembramento all'ammucchiata, a volte il passo è brevissimo.

"L'ho visto nudo, e...". A Striscia la confidenza (molto) intima sulle misure di Amadeus: "Un cavallo" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.