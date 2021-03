Striscia la Notizia, "ama l'effetto sorpresa": impensabile confessione di Gerry Scotti su Antonio Ricci, ecco come funziona

Francesco Fredella 09 marzo 2021 a

Cambio alla conduzione di Striscia la Notizia. Dopo gli inossidabili, e amatissimi, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti arrivano Gerry Scotti e Francesca Manzini (l'imitatrice ufficiale di Mara Venier). I due sono al bancone dalla puntata di ieri sera, lunedì 8 marzo, ovviamente su Canale 5. Riprende, insomma, la loro parabola al tg satirico Mediaset ideato da Antonio Ricci.

E lo zio Gerry, in un'intervista a TelePiù, svela qualche retroscena su uno dei programmi più amati di sempre. “Non proviamo nulla. Antonio Ricci non ci dice mai prima i temi dei servizi, ama l’effetto sorpresa", racconta Gerry Scotti. Poi parla anche del rapporto professionale con la Manzini, che è giovanissima ma ha già raggiunto traguardi altissimi. “Ogni giorno arriva con dieci proposte. Antonio Ricci, gli autori e io gliene bocciamo otto, ma le due che restano le fa benissimo”, dice. "Porterei in dono una torta a Francesca Manzini perché lei è golosa” ammette Gerry “ma meglio di no, so che è a dieta ferrea”.

Gerry Scotti dovrebbe restare al timone di Striscia la Notizia per tre settimane e poi arriverà Michelle Hunzinker, anche lei un volto familiare per il tg satrico di Antonio Ricci, che ha raggiunto il traguardo delle 7 mila puntate attestandosi come uno dei programmi più longevi e più seguiti della televisione italiana. Infatti, riesce sempre a mettere in difficoltà la concorrenza; una corazzata quasi imbattibile, per certo del tutto inossidabile. Dopo l'addio di Ficarra e Picone, diversi mesi fa, ancora non è chiaro quale coppia possa prendere il loro posto. Qualcuno, tra i fan di Striscia la notizia, vedrebbe bene anche Pio e Amedeo. Chissà.

