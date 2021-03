Grande Fratello Vip, Mario Ermito confessa di aver scritto a Dayane Mello: "Sapete come mi ha risposto?"

Francesco Fredella 09 marzo 2021 a

a

a

Anche Mario Ermito, oggi, ha mandato un messaggio a Dayane Mello nel giorno del compleanno di Lucas, il fratello scomparso a causa di un incidente. “Sentivo l’esigenza di scrivere a Dayane, lei quando guardavamo il cielo e pensavo a mia nonna scomparsa mi deva di guardare una stella. Lì avrei rivisto mia nonna. Ed oggi le ho scritto la stessa cosa con la canzone “Vive in te” del Re Leone”. Mi ha risposto con un cuore ringraziandomi”, racconta Ermito. Che è molto legato a Dayane Mello. Le sue parole fanno commuovere quando racconta questo dettaglio in diretta a RTL102.5 News.

Ha iniziato a fare cinema solo grazie ai film di Terence Hill. “Il mio nome è nessuno”, è stato il film che mi piace di più di lui, che si chiama Mario come me. “Farei di tutto per incontrarlo”, tuona in collegamento con RTL102.5 News. Ermito, ora, riparte dal cinema. Ma che fine ha fatto la sua fidanzata spagnola? “Non c’è. Ora single”.

E sulla coppia Salemi - Pretelli, cosa ne pensa Ermito? “L’ho incontrato e lo trovo felice e spensierato. Sono a favore del loro amore. Mi piaccio io molto insieme”, dice in collegamento su RTL102.5 News.

