Le Iene, "proposta indecente" di Madame a Giuseppe Conte: "Con chi lo farei? Con lui". Il dettaglio che le fa perdere la testa

Francesca Calearo, conosciuta col nome d’arte di Madame, è stata una delle più belle sorprese del Festival di Sanremo 2021. Con la sua Voce è tra le artiste più ascoltate sulle piattaforme di streaming ed è arrivata ottava al termine della kermesse canora, portando a casa anche il premio della critica per il miglior testo. Le Iene hanno deciso di sottoporla a una delle loro classiche interviste, andata in onda su Italia1 nella puntata di martedì 9 marzo.

Madame ha offerto diverse chicche, come quella sul politico che vorrebbe idealmente sposare: la sua risposta è stata Giuseppe Conte e ha lasciato un po’ di stucco l’intervistatore, che infatti le ha chiesto se fosse davvero sicura. “Ma sì, ha una faccina carina. Bimba di Conte? Un po’ sì”, ha risposto la cantante di soli 19 anni. Poi non ha nascosto di aver avuto esperienze omosessuali, ma soprattutto ha risposto a una serie di domande molto personali.

“Test di gravidanza? Non l’ho mai fatto, ma vorrei fare quello della fertilità. Tra un paio d’anni vorrei avere dei figli. A 18 anni ho fatto una carriera, perché a 20 non potrei fare un figlio?”, ha dichiarato Madame. Che infine ha concluso la sua ospitata dalle Iene con un messaggio vocale lasciato ad Antonello Venditti per una futura collaborazione: chissà che risposta avrà ricevuto…

