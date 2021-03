Striscia la Notizia, altro scandalo: medici di base assenti per malattia? Ecco come si reinventano

12 marzo 2021 a

Striscia la Notizia torna a occuparsi di medici assenteisti. L'inviato del tg satirico Max Laudadio ha scoperto un dottore che risulta in malattia come medico di base da settembre del 2019 e che invece opera come ginecologo privatamente. Laudadio è andato allora nello studio dove il dottore svolge sia l'attività di medico di base che quella di ginecologo. Sia l'infermiera di turno sia i pazienti sia l'Ats competente hanno confermato che l'uomo è in malattia: "Non sappiamo quando tornerà".

Diverse attrici mandate da Striscia hanno provato a fissare una visita ginecologica. E a quel punto il medico irraggiungibile si è reso disponibile. Nello studio dove pratica da privato si nota subito un grande via vai di persone. "Il nostro dottore sarà pure in malattia come medico di base, ma come ginecologo sembra lavori tantissimo", ha detto Laudadio. "Un'attività densa continuativa privatistica mentre si è in malattia in un'attività convenzionata è incomprensibile, se questa cosa è comprovata, il collega dovrebbe ben spiegare perché succede questo", ha spiegato il Presidente dell'ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi.

Striscia, allora, è andata a chiedere spiegazioni direttamente al dottore in questione, che però ha negato di svolgere l'attività di ginecologo. A quel punto Laudadio gli ha mostrato dei messaggi whatsapp scambiati con una paziente, mandata da Striscia, nei quali viene fissato un appuntamento per una visita ginecologica. Ma nulla da fare. Anche di fronte all'evidenza il medico ha continuato a negare.

