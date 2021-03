Otto e Mezzo, Luca Telese "orfano" di Conte: "Draghi ha chiuso l'Italia in rosso e non risponde a una domanda"

13 marzo 2021 a

“Mario Draghi non parla da un mese, ha chiuso in rosso l’Italia, non risponde a una domanda ai giornalisti”. Così Luca Telese è intervenuto a gamba tesa sul premier direttamente dallo studio di Otto e Mezzo, dove è stato ospitato da Lilli Gruber nella puntata andata in onda su La7 sabato 13 marzo. Il giornalista di Tpi ci ha tenuto a sottolineare che “se lo fa Draghi va bene, quando lo faceva Giuseppe Conte si parlava di attacco alla democrazia”.

Non contento, Telese ha poi rincarato la dose rimarcando anche il cambio di tono da parte di Matteo Salvini, che però prima svolgeva semplicemente il suo ruolo di opposizione come meglio credeva, mentre adesso è un pezzo importante del nuovo governo. “Il segretario della Lega aveva parlato di crimini contro l’umanità per alcune zone arancioni - ha ricordato Telese, che però non ha citato il momento diverso in cui si trovava allora il Paese - mentre adesso che il suo governo chiude tutto, pure i barbieri, non fa più la voce grossa e va tutto bene”.

Infine il giornalista di Tpi è tornato a criticare il metodo Draghi: “In questo momento c’è un vuoto. Si era criticato molto Conte perché comunicava troppo, ma adesso abbiamo scoperto che ci aspettano tre settimane di chiusura, poi il decreto scade martedì dopo Pasqua e non sono escluse altre restrizioni visto che venerdì ci saranno i monitoraggi. Queste cose vanno spiegate”, ha chiosato Telese.

