C'è posta per te, Belen Rodriguez senza reggiseno? Ecco il risultato pazzesco: foto da bollino rosso in studio dalla De Filippi

14 marzo 2021 a

a

a

A C'è posta per te, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 marzo e condotta come sempre da Maria De Filippi, ha tenuto banco Belen Rodriguez. Super-ospite d'eccezione, si è raccontata e ha raccontato il suo amore con Antonio Spinalbese, dal quale aspetta un figlio. Sul compagno ha spiegato: "Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L’ho conosciuto in quel periodo dell’anno dove fra un lockdown e l’altro ci avevano liberato... Io e lui abbiamo 10 anni di differenza". Dunque la meravigliosa showgirl argentina ha anche ricordato come, prima della gravidanza, la coppia aveva avuto un aborto spontaneo. Un dolore che ha permesso loro di capire quanto desiderassero avere un figlio insieme.

"Ma sul cavallo...". Guerra totale a Wanda Nara, la battuta ferocissima: Luciana Littizzetto la massacra, clamoroso dalla De Filippi

Nel corso della puntata, inoltre, per Belen c'è stato un momento di terrore puro. A sorpresa, ad un certo punto, la De Filippi ha annunciato l'ingresso in studio di un ballerino: la Rodriguez ha sgranato gli occhi, temendo fosse Stefano De Martino, legatissimo alla De Filippi. Il punto è che tra Belen e Stefano il rapporto è finito nel peggiore dei modi. Sospiro di sollievo per Belen quando ha compreso che il ballerino in questione era Andreas Muller.

"Di quel tipo lì". Prego? Gemma Galgani, confessione da censura (a 72 anni): a letto... gelo in prima serata su Canale 5

E però c'è un dettaglio, un "particolare" relativo all'ospitata di Belen che continua a far discutere. E parecchio. Come sempre inarrivabile, si è presentata con un abito rosa, tecnicamente piuttosto casto. Peccato però che con discreta evidenza, così come dimostra la fotografia che potete vedere qui sotto, Belen non indossava l'intimo. L'immagine, come detto, parla chiaro: ciò che si vede in corrispondenza del seno non lascia spazio a dubbi. E il particolare, piccantissimo, ha ovviamente scatenato i social, dove battute e complimenti adoranti sono piovuti copiosi.

Belen Rodriguez terrorizzata, la De Filippi ferma la diretta: inquietante, con De Martino è finita in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.