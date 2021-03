Mezz'ora in più, Renato Brunetta punge Matteo Salvini: "Sono contento, mi ha ascoltato..."

14 marzo 2021 a

Renato Brunetta è stato ospite di Lucia Annunziata, nel programma Mezz'ora in Più in onda su Rai Tre. Il ministro della Funziona Pubblica ha ribadito la sua appartenenza al centrodestra ("Sono sempre stato bene nel mio partito che è Forza Italia", ribadisce). Brunetta crede in questo governo: "Io non amavo il sovranismo e non lo amo anche adesso", ha precisato il ministro.

Brunetta risponde poi alla domanda sulle polemiche per la selezione dei minsitri e lancia una leggera stoccata alla Lega: "Ho visto che avuto ragione io: Salvini è diventato europeista e quindi vuol dire che mi ha ascoltato. Io sono sempre stato per l'Europa, per la buona Europa. Sono semopre stato pe rl'umanità nei confronti degli immigrati, se Salvini ha cambiato idea io sono la persona più felice", ha precisato.

Infine Brunetta ha parlato dell'attuale governo: "Io ho fatto i complimenti alla mia predecessora, Dadone. Io cerco di fare di più, ma questa mi sembra una logica repubblicana. Perché se io cancello quello di prima....", spiega il neoministro che fa i comoplimenti all'ex ministro Fabiana Dadone, titolare del discatero attualmente retto da Brunetta nel governo Conte bis. Una cosa però Brunetta ci tiene a ribadire alla conduttrice Lucia Annunziata, che questo governo è migliore del precedente.

