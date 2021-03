Non è l'Arena, bomba sull'Ares Gate: "Rosalinda Cannavò? Miracoli e benedizioni strane con un santone e un parlamentare"

15 marzo 2021 a

Non è l’Arena ha provato a intervistare Rosalinda Cannavò, dato che l’Ares Gate è tornato di moda e Massimo Giletti è stato uno dei primi a parlarne in televisione. Un’inviata di La7 ha provato a parlare dell’argomento con una delle dirette interessate, ma l’ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip non ha voluto parlare davanti alle telecamere. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo le dichiarazioni dell’attrice e del collega Massimiliano Morra al reality di Canale 5: si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Teodosio Losito.

Oltre alla Cannavò è stato sentito anche Gabriel Garko e altre persone che facevano parte della Ares: prossimamente verrà ascoltato anche Alberto Tarallo, all’epoca compagno di Losito. Non riuscendo a parlare con la Cannavò, Giletti ha mandato in onda un’intervista realizzata a una persona con volto coperto e voce camuffata. “Scioccamente se l’è presa con una persona totalmente estranea e innocente che anzi aveva contribuito al 90 per cento del suo mantenimento”, ha dichiarato sull’ex gieffina che se l’era presa con un certo Lucifero.

Il quale era stato identificato proprio in Tarallo, che a suo tempo si era difeso e aveva fatto chiarezza dal salotto di Giletti. Ma le rivelazioni su Rosalinda non sono finite qui: “Andava cercando miracoli, benedizioni strane. Nella foto si vede chiaramente lei e un parlamentare andare insieme alla ricerca di un santone di nome Christian. Quindi è lei che a un certo punto ha avuto il bisogno di far parte di quella setta, chiamala seguace di un santone”.

