Luciana Littizzetto umilia Schlein: "Per Natale..."

Niente da dire: rosso è rosso, Babbo Natale. E forse per questo Luciana Littizzetto ha peccato di eccesso di confidenza nella sua classica letterina a Che tempo che fa, sul canale Nove. Un elenco sterminato di regali e regalini, il mondo perfetto dell'elettore di sinistra della porta accanto.La comica torinese si siede sulla scrivania del sodale Fabio Fazio e tra battutine e battutacce sparge carbone (anzi, fango) in anticipo all’indirizzo di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Donald Trump.

Non manca un po’ di ironia perfidella su Elly Schlein (segno che forse i compagni si stanno stancando anche della segretaria del Pd) mentre riserva un buffetto a Maurizio Landini. Per Elly chiede un biglietto di sola andata per la Patagonia: «Lei vorrebbe il campo largo, ma sappi che secondo me si accontenterebbe anche di un campo medio, di un campo small, che poi lavandolo si allarga». Al segretario della Cgil augura «una tonsilla di riserva. Da installare quando consuma l’altra a forza di urlare “Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando?”».

Il pubblico in studio però ride di gusto e si dà di gomito quando Lucianina prende di mira il nemico. Il governo, sibila, dovrebbe regalare a Santa Klaus «un volo di Stato, come ad al Masri, ma purtroppo su dite non pende un mandato di cattura internazionale. Ti sconsiglio comunque di usare le ferrovie dello Stato, perché se ti va bene arrivi a Pasqua, ma del 2027. Anzi, non escludo che con Salvini ministro possono arrivare in ritardo anche i trenini di Capodanno». Motti di spirito non proprio originalissimi, diciamo, ma il clima è di festa e gli aficionados di CTCF la perdoneranno. Tra prese per i fondelli a Trump e Putin e appelli accorati su Gaza e Ucraina, ecco il clou: l’attacco alla premier.

«Regala una vacanza a Er Meloni, magari in uno di quei bei centri in Albania, così finalmente funzioneranno. E se puoi portale nuovi avversari, che non siano sempre i soliti giudici, i governi precedenti, i comunisti, che ne so, gli unni, i rettiliani, Godzilla, le termiti, le scimmie alate del mago di Oz». Occhio, cara Littizzetto, perché al Nazareno potrebbero prenderti sul serio e far diventare qualcuno di loro il prossimo Papa straniero del centrosinistra.