Pd, la Bologna rossa sfregia il presepe: cosa appare in piazza

Bologna è notoriamente città d’arte, musica e stravaganze, così anche il Natale 2025 è un’occasione buona per la città per ritrovarsi al centro dell’attenzione. Anche se, in questo caso, è al centro di una polemica, che va ben oltre le luci e i mercatini: in piazza Maggiore, proprio davanti alla maestosa Basilica di San Petronio, sono spuntate infatti rocce gigantesche, massi quasi alieni che sembrano più frutto di un set cinematografico che di una tradizione natalizia.

L’installazione si chiama “Iwagumi-Dismisura”, 19 megaliti gonfiabili alti fino a 14 metri, opera dell’artista australiano Nimrod Weis e voluta da Illumia e Bologna Festival per le festività. Secondo chi l’ha pensata, un paesaggio surreale che intreccia arte contemporanea e storia cittadina. Ma la reazione di molti bolognesi, e soprattutto di alcuni esponenti politici, è stata di sconcerto e ironia: “Ma cosa è quella roba?”, si chiedono in città, tra meme e battute social. Il commento più duro arriva dall’europarlamentare Stefano Cavedagna, esponente di Fratelli d’Italia, che non le manda a dire alla giunta comunale: “La giunta Lepore è allergica ai presepi. Ci rimangono solo i sassi giganti”.