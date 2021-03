Storie Italiane, la morte che sconvolge Eleonora Daniele: "La notizia più triste mai raccontata qui", dolore senza precedenti

15 marzo 2021 a

a

a

Eleonora Daniele ha dedicato una lunga pagina di Storie Italiane a Raoul Casadei, venuto a mancare nella giornata di sabato 13 marzo a causa del coronavirus. “Quella della sua morte è tra le notizie più tristi che abbiamo raccontato qui negli ultimi mesi”, ha dichiarato la conduttrice di Rai1 non appena ha ricevuto la linea dopo l’edizione breve del Tg1 delle ore 10. “Il Covid si è portato via anche lui, il re del liscio se n’è andato a 83 anni”, ha aggiunto la Daniele.

"Mezz'ora prima era qui". Coronavirus, il dramma in diretta Rai: Eleonora Daniele sconvolta in studio

La quale è apparsa visibilmente addolorata per la scomparsa di Casadei: “Se ne è andato lasciando tutti noi senza parole”. Era ricoverato da quasi due settimane all’ospedale di Cesena a causa delle complicazioni legate al coronavirus. “È stato un grande artista - gli ha reso omaggio la Daniele - ha trasformato il folklore romagnolo in un genere apprezzato in tutta Italia. In tanti lo ricordano. Noi oggi vogliamo farlo con la testimonianza del figlio Mirko e di tanti altri amici che lo hanno conosciuto”.

Il miracolo di Eleonora Daniele: salvare la vita a una bimba di due anni. Un caso senza precedenti in Italia

E infatti la conduttrice di Storie Italiane ha poi dato spazio ai vari Fiordaliso, Bobby Solo, Riccardo Fogli: tutte personalità che hanno avuto a che fare con Casadei. Il quale tra l’altro era stato omaggiato anche a Domenica In da Mara Venier, che aveva mandato in onda un video dell’ultima ospitata di Raoul, risalente a un anno fa tramite collegamento.

"Perché gli americani possono farlo?". Crisi di nervi per Sandra Milo, lacrime in studio dalla Daniele

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.