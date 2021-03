Mediaset, il suicidio di Pietro Delle Piane da Barbara D'Urso: "Mandato ai nostri legali". La frase che scatena un terremoto

15 marzo 2021 a

Un grosso caso a Mediaset. Tutto a causa di Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia che è spesso di Barbara d’Urso, che al Live-Non è la D'Urso della domenica sera di Canale 5 ha dichiarato di aver recitato un ruolo a Temptation Island, lo show ideato dalla Maria De Filippi. “Carmelita”, come la chiamano i suoi fan, si è subito affrettata a prendere le distanze, ma ormai la frittata era fatta.

E infatti nella mattinata di lunedì 15 marzo è arrivata al dura presa di posizione da parte della società Fascino Pgt: “Apprese le dichiarazioni rese dal sig. Pietro Delle Piane in merito alla sua partecipazione a Temptation Island nel corso della trasmissione Live-Non è la d’Urso, andata in onda ieri 14 marzo e dal seguente contenuto: ‘È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo’, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma Temptation Island”.

Di conseguenza la Fascino Pgt ha decido di dare mandato ai propri legali “al fine di tutelare l’immagine e il buon nome della società stessa”. La quale si è dichiarata “dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma”. Infine la stoccata alla d’Urso: “Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”.

