Isola dei famosi, Ilary Blasi e lo squarcio sul vestito? Spunta una foto pazzesca: viste proibite su Canale 5

Look super sexy per la prima dell'Isola dei Famosi per Ilary Blasi. Premiata anche dagli ascolti. La nuova edizione è stata vista da 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Ma è stata battuta da Rai1 con la fiction Makari, vista da 6.744.000 spettatori pari al 28.08% di share. Ilary però ha ricevuto i complimenti, "voglio ringraziare l’intero team, dal regista Roberto Cenci all’imponente macchina produttiva", ha dichiarato in una nota stampa Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5.

La Blasi ha voluto anche ringraziare Alessia Marcuzzi, la precedente conduttrice. Il saluto viene ascoltato dalla Marcuzzi, che non perde tempo e risponde: “Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary!”. La Marcuzzi infatti si dedica a Le Iene Show su Italia 1, mentre la Blasi affronta una nuova esperienza, sempre nella prima serata di Canale 5. Grande emozione per la conduttrice, che come ultimo reality aveva condotto il GF Vip. Come lei stessa dichiara, è felice e onorata di entrare nelle case degli italiani per venti puntate. Promette al pubblico che sarà un’Isola che “ci porterà lontano”.

Lo fa con un look decisamente esagerato e supersexy che lascia a bocca aperta molti telespettatori: un vestitino tutti tagli e squarci sulla pancia che fa letteralmente impazzire i fan Sui social è boom di contatti e di interazioni e tra ntanti complimenti e apprezzamenti, ecco spuntare anche qualche critica per l'eccessiva disinvoltura nel look della moglie di Francesco Totti. Total black con molta parte del corpo ben in vista e chignon con grandi orecchini, per la precisione.

