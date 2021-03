Striscia la Notizia umilia la conduttrice di Rai3: "Erezioni? Forse voleva dire...", tragico errore

16 marzo 2021 a

a

a

Nella puntata di Striscia la Notizia mandata in onda su Canale 5 martedì 16 marzo è tornato l’appuntamento con “Visti da voi”, la rubrica che mostra tutti gli errori e le gaffe commesse in televisione sulle reti più disparate. Ma in particolare su quelle Rai, d’altronde siamo pur sempre a Mediaset: inoltre il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha sempre dedicato una certa attenzione ai rivali di Viale Mazzini, soprattutto quando sbagliano.

"Non ha apprezzato". A "Striscia" l'imitazione di Valeria Graci che crea un caso a Mediaset: le voci, nei corridoi

L’errore più clamoroso è stato certamente quello di Sveva Sagramola, che a Geo su Rai3 parlando dell’eruzione dell’Etna è caduta in un piccolo scambio di vocali che però ha fatto tutta la differenza del Mongo. “Il più grande vulcano di Europa, che si trova in Sicilia e che ha ripreso a eruttare da alcune settimane, offrendo degli spettacoli incredibili, erezioni…”: a questo punto la conduttrice si è bloccata, rendendosi immediatamente conto di aver fatto una gaffe clamorosa.

Addio Cristiano Ronaldo, la conferma nel video "rubato" di Pirlo neglo spogliatoio: "Striscia" a gamba tesa sulla Juve | Guarda

“Se le inventano di tutti i colori in tv per alzare gli ascolti”, ha commentato Gerry Scotti. Poi Striscia ha mostrato anche un errore di Amadeus, che ha dichiarato che quello di Sanremo 2021 è stato un “Festival-evento a 365 gradi”. “Ha compensato gli ascolti in calo aumentando i gradi”, ha aggiunto ironicamente il tg satirico.

"Quello si sputa nella mano". Enrico Letta, primo crollo nervoso: clamorosa "frase rubata" da Striscia su Renzi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.