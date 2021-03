Le Iene, "e tu che ca*** vuoi fare?". Ermal Metal sbrocca contro la D'Urso e Signorini, rissa con la sorella: video-choc

17 marzo 2021 a

Ermal Meta è stato la vittima di un esilarante scherzo de Le Iene, il programma di Italia 1 nella puntata in onda martedì 16 marzo. Lo scorso dicembre, in occasione delle feste di Natale e con la complicità di Sabina, la sorella minore del cantante albanese, gli hanno teso un tranello. In particolare, gli hanno fatto sparire il suo computer che conteneva tutto il suo lavoro, con canzoni di successo, brani inediti e persino le bozze di un libro che stava scrivendo. Sabina gli spiega che ha dato il pc a un certo giornalista con la scusa di contattare degli editori.

Ermal Meta si infuria e tirando fuori l'accento barese comincia a urlare finché Sabina non gli rivela le sue vere intenzioni. Quindi ammette, sempre ai fini dello scherzo, di aver scambiato il pc del cantautore in cambio di un posto in televisione. Confessione che fa arrabbiare ancora di più Ermal Meta che attacca Barbara d’Urso, Alfonso Signorini e i loro programmi. "Mi davano una mano per fare qualcosa in tv", dice lei. "E che ca*** vuoi fare tu in tv? Quali competenze hai tu per lavorare in tv?", sbotta lui. "Mi ha detto (riferito al finto giornalista, ndr) che ci sono molte opportunità", insiste Sabina.

"Opportunità per fare cosa? Per andare a fare l’ospitata a Domenica Live?", ribatte Ermal Meta . "Una partecipazione al Grande Fratello, la prossima edizione…", spiega lei. Il cantante è deluso: "Al Grande Fratello?". "Partecipando al Grande Fratello magari avrei potuto avere una svolta…". Ermal Meta è fuori di sé: "Ma che svolta è? Se vuoi svoltare devi lavorare! Il Grande Fratello, Sabina? Mi sta venendo da vomitare! È un modo per fare cosa? Per farti prendere per il c***? Se ti sei stancata di lavorare questo è un problema… Vuoi fare un po’ di soldi? Te li do io i soldi".

