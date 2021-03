L'Eredità, "per me è stata una lezione". Martina gela Flavio Insinna e spenna la Rai: quanti soldi si mette in tasca

17 marzo 2021 a

Sembra averci preso gusto, Martina, la maestra di pole-dance e soprattutto campionissima de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1 nel segmento pre-serale. Sembra infatti essere una degna erede di Massimo Cannoletta, uno dei campioni più proficui nella storia del quiz che aveva lasciato, volontariamente e dopo un lungo filotto di trionfi, lo studio di Insinna nei giorni di Natale. Il punto è che Martina è in gioco da tempo, ma molto spesso è capitolata alla Ghigliottina, il gioco finale, in una occasione scivolando anche sulla differenza tra un singolare e un plurale, un caso con un unico precedente nella storia del gioco (in quel frangente, perse la bellezza di 100mila euro).

Ma, si diceva: ci sta prendendo gusto. E perché mai? Perché Martina si è imposta in due edizioni consecutive della Ghigliottina, l'ultima delle quali nella serata di ieri, martedì 16 marzo. In questa occasione, Martina ha vinto 8.125 euro, azzeccando la risposta corretta, che era "vincitore". Martina la aveva scritta con il punto esclamativo finale e Insinna, spietato, le ha fatto credere che proprio per quel punto esclamativo la risposta non poteva essere accettata. Era solo una gag, alla quale Martina non aveva creduto, ridendo sin dal principio.

E dopo la seconda vittoria consecutiva, Insinna si è rivolto alla super-campionessa affermando: "Speravamo non ti abbattessi, come succede ai grandi campioni che sbagliano il calcio di rigore e si scoraggiano". Il riferimento era proprio a quei 100mila euro persi per aver scritto "capelli" al posto di "capello". Pronta, e decisa, la risposta di Martina: "Non l’ho fatto. Quell’errore è stato per me una lezione: mi ha fatto capire che devo prestare molta più attenzione",ha tagliato corto. E ora che presta attenzione, L'Eredità comincia a pagare (e la Rai a firmare assegni).

