Amici, pazzesco "scippo" di Maria De Filippi alla Rai: "Mancano solo le firme", clamoroso in studio

“Mancano solo le firme, ma il ‘ritorno a casa’ dovrebbe essere assicurato”. È l’indiscrezione che arriva dalla rubrica “Chicche di gossip” pubblicata su Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini: riguarda ovviamente Stefano De Martino, che sembra quindi essere in procinto di tornare a lavorare con Maria De Filippi, ovvero la “madre” della sua carriera professionale, essendo proprio lei che lo ha lanciato nel mondo della tv dopo la partecipazione ad Amici come ballerino nell’edizione del 2009.

Dopo l’esperienza da conduttore di Stasera tutto è possibile su Rai2, l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe quindi pronto a tornare dove tutto è iniziato: stavolta dovrebbe ricoprire il ruolo di giudice del serale di Amici, il cui primo appuntamento è fissato per sabato 20 marzo su Canale 5. Insieme a De Martino nella giuria dello show che andrà in onda in prima serata dovrebbe esserci anche Sabrina Ferilli.

E come poteva mai mancare, essendo una grande amica della De Filippi: inoltre le due televisivamente funzionano alla grande insieme, infatti sono una coppia amatissima dal pubblico di Mediaset. Le indiscrezioni non sono ancora state confermate ufficialmente, però tra i ben informati è praticamente certa la presenza di De Martino e della Ferilli in occasione del primo serale della nuova edizione di Amici.

