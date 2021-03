Striscia la Notizia, sfuriata di Paolo Del Debbio con la regia: "Oh, ci siete? Riprendete questo ca*** libro?"

18 marzo 2021 a

a

a

Paolo Del Debbio si aggiudica il quarto posto della classifica dei "Nuovi mostri". Striscia la Notizia, nella puntata del 17 marzo, non ha potuto fare a meno di citare "il suo proverbiale autocontrollo". Il conduttore di Dritto e Rovescio ha infatti bacchettato a gran voce la regia. Tutta colpa del libro di Roberto Speranza dal titolo "Perché guariremo". Fatica, quella del ministro della Salute, uscita ma ritirata in tempo record visto e considerato che l'Italia dal coronavirus ancora non si è liberata. E invece il volto di Rete Quattro ne ha una copia proprio in studio: "La telecamera ce lo riprende un po' più da vicino entro Natale? Ce la facciamo?", ha detto ai cameramen. Ma niente: "Possiamo riprenderlo da vicino? Ohh, regia si può riprendere 'sto ca** di libro?", ha commentato andando su tutte le furie.

"Mi son fatto un goccio di...". "Quello è il miglior vaccino": clamoroso Del Debbio, cosa fa proprio davanti a Zaia | Video

E così il tg satirico di Canale 5 si lascia andare a un consiglio: "Paolo Del Debbio potrebbe fare il regista - afferma Francesca Manzini -, lui sì che è bravissimo a riprendere". Ma il conduttore non è nuovo a queste episodi. Qualche puntata fa Del Debbio aveva perso la testa con Vauro. Il motivo? Il vignettista non smetteva di parlare nonostante le richieste del conduttore: “Giù i microfoni, giù i microfoni”, ordinava alla regia.

"Questo è un cadavere". E Cruciani sbatte la bistecca cruda in faccia alla vegana: clamoroso fuori programma da Del Debbio | Video

E ancora: “Qui stanno continuando a urlare non vi sente più nessuno, rompete i co***ni a me e non si viene in trasmissione a rompere i co***ni”. Quindi si rivolge direttamente al disegnatore: “Te l’ho già detto un’altra volta […] potrebbe essere l’ultima”. Ed è a quel punto che il vignettista ha replicato. Nonostante il microfono fosse spento, si è sentito un chiaro "campo lo stesso”. Parole che hanno infastidito ulteriormente Del Debbio: “Quello di sicuro, anzi camperai meglio non vedendomi e anche io”.

Il ministro anti-carne smascherato dal macellaio. "Veniva a mangiare da me con...". Del Debbio sconvolto: "Bella coppia" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.