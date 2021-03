Isola dei Famosi, "come e dove la tocca". Daniela Martani e Gascoigne beccati così, una foto pazzesca: lo fanno davvero?

18 marzo 2021 a

L'Isola dei Famosi è iniziata soltanto da pochi giorni ma al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è subito gossip. E no, in questo caso non si parla delle avances del visconte Guglielmotti nei confronti di Elisa Isoardi ma di una nuova, possibile e impensabile, coppia. Le voci arrivano dall'Inghilterra, dove sono convinti che all'Isola potrebbe consumarsi un flirt tra Paul Gascoigne e Daniela Martani. Nel caso, una delle coppie più impronosticabili nella storia dell'umanità: l'ex calciatore dai mille eccessi e la vegana no-vax dai mille tarli per la testa.

Per ora, tutto tace. I naufraghi del reality stanno facendo conoscenza, insomma i rapporti ancora non sono definiti. E allora, da dove nasce la voce? Nasce dal fatto che il The Mirror ha rilanciato il gossip basandosi su alcune fotografie scattate ai naufraghi, scatti in cui, effettivamente, la Martani e Gascoigne sembrano già molto complici e affiatati. Insomma, sorridono e scherzano insieme, il loro rapporto pare già in fase molto "avanzata" rispetto a quanto era lecito immaginarsi.

E ancora, ecco le immagini in cui "Gazza" spalma la crema solare sulla schiena della Martani, nel gruppo dei "Burinos". Piccoli indizi, ma forse dal peso specifico neppure poi così trascurabile. Per certo, tanto è bastato agli scatenati tabloid d'Oltremanica per scatenare il gossip, per lanciarsi nell'ipotesi di un papabile flirt. Il The Mirror ha pubblicato tutte le fotografie "incriminate" e, stando a quanto raccontato nell'articolo, "i due sarebbero molto vicini".

Sempre nel pezzo del Mirror, si legge che Gascoigne è stato "visto strofinarle la crema solare sulla schiena in una scena molto provocante". Insomma, gatta ci cova? Chissà, per certo all'Isola tutti si aiutano a spalmarsi la crema. Eppure, il gossip impazza, a meno di una settimana dalla prima puntata dell'Isola dei Famosi...

