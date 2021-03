Roberto Speranza, "dove apparirà" per parlare del coronavirus. Uno smacco agli italiani?

21 marzo 2021 a

Quella di domani, domenica 21 marzo, si preannuncia come una nuova puntata di successo a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La padrona di casa, infatti, avrà tra i suoi ospiti il ministro della Salute Roberto Speranza, che si collegherà con la trasmissione per parlare dell’emergenza da Covid e della ripresa della campagna di vaccinazione dopo lo stop temporaneo al vaccino di Astrazeneca. Ma Speranza non sarà il solo; insieme a lui molti altri esperti e ospiti in studio.

La Venier ospiterà anche l’immunologo Francesco Le Foche, che farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese per il contrasto e la lotta al Covid. La conduttrice, poi, sarà affiancata dalla giornalista Giovanna Botteri, da Alberto Matano e da Ferzan Ozpetek che, insieme a lei, ripercorreranno i momenti cruciali di questo anno di convivenza con la pandemia.

Mara Venier, poi, è riuscita a mettere a segno un colpaccio: intervisterà l’attrice Matilda De Angelis, conosciuta anche a livello internazionale per aver recitato nella serie tv americana The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant. La De Angelis si racconterà tra carriera e vita privata, parlerà della sua esperienza al Festival di Sanremo e della nuova fiction di Rai 1 cui prenderà parte, Leonardo. Tra gli ospiti anche alcuni protagonisti di Sanremo, come Bugo, Madame, i ComaCose e Ghemon. Infine, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi, ci sarà un collegamento con la moglie Erminia e il figlio Luca.

