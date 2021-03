Domenica In, l'annuncio a sorpresa di Mara Venier: record di ascolti, il nuovo accordo con la Rai

21 marzo 2021 a

Mara Venier lo ha annunciato in diretta nel corso della puntata di Domenica In di oggi, domenica 21 marzo 2021. Visto il successo di ascolti, il programma andrà in onda fino alle prime settimane di giugno quando si fermerà per la lunga pausa estiva. La conduttrice ne ha parlato durante l’intervista al ministro della Salute Roberto Speranza. Non si ha ancora una data ufficiale ma sembrerebbe essere stato raggiunto un nuovo accordo con i vertici Rai, forse alla luce dei grandi numeri che anche questa edizione sta riscuotendo. Insomma, Domenica In andrà avanti per altri tre mesi ancora.

La trasmissione condotta da Mara Venier ha fatto il record di ascolti esattamente due settimane fa in occasione dello speciale sul Festival di Sanremo 2021 conquistando oltre quattro milioni di spettatori. Sette giorni fa, invece, ha registrato l’ennesimo boom con 3.779.000 spettatori nella prima parte, 19,9 per cento di share, mentre nella seconda 3.354.000 spettatori e il 18,8 per cento di share.

Ma la novità non riguarda soltanto Domenica In: da quanto riporta il sito gossipetv.it pare che i programmi del daytime di Rai 1 si allungheranno. Invece di chiudere alla fine di maggio, saluteranno il pubblico alla fine di giugno. A luglio, invece, partiranno le versioni estive dei programmi UnoMattina e La Vita in Diretta, ma anche de L’Eredità sostituita da Reazione a Catena. Ancora non si sa invece quando finirà il programma condotto da Marco Liorni.

