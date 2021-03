Antonella Clerici, panico a È sempre mezzogiorno: "Ha la schiuma ma...", una furia contro i suoi autori

22 marzo 2021 a

“Ha la schiuma ma non è una birra… No è, no è, ma voi siete dei disgraziati!”. Così Antonella Clerici se l’è presa con i suoi autori, che l’hanno messa in difficoltà durante la diretta di È sempre mezzogiorno su Rai1. Alla lettura di quella frase, inserita come indizio da offrire ai telespettatori nel corso di uno dei classici giochi a premi inseriti nel programma, la mente della conduttrice è subito andata a un episodio del passato che è ancora oggi cliccatissimo sui social, quello della “borra”.

All’epoca, infatti, l’indizio era “fa schiuma non è un un sapone”, quindi è normale che alla Clerici sia sembrata una ripetizione di quel momento ambiguo. Stavolta però l’ha presa subito a ridere, anche se non ha nascosto di essersi scaldata non appena ha letto “ha la schiuma”: "Oh mamma mia, mi è venuto uno scaldone, ma non c’è un ventaglio? Siete dei disgraziati”, ha ribadito rivolgendo lo sguardo probabilmente verso i suoi autori.

Durante la puntata di lunedì 22 marzo la Clerici ha anche ospitato Francesco Facchinetti, sul quale la conduttrice ha svelato un piccolo retroscena personale: “Tanti anni fa è stato lui a spiegarmi l’importanza dei social. Mi ha insegnato ad apprezzare Instagram. Ero talmente ignorante… sui social voglio apparire per quella che sono”. Poi i due hanno parlato del peso di essere “figlio di”, con Facchinetti che però ha assicurato di non averlo mai sentito, anzi: “Sono fortunato ad avere un padre che ha fatto cantare più di quattro generazioni”.

