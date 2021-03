Isola dei Famosi, Fariba Tehrani sviene: "Mi fai vedovo?", il litigio in Honduras finisce in disgrazia

23 marzo 2021 a

Dopo la terza puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 22 marzo, è stato svelato un retroscena verificatosi qualche ora prima del collegamento in diretta con Ilary Blasi. Se il crollo emotivo di Valentina Persia, che per un attimo ha anche pensato di abbandonare il gioco salvo poi ripensarci, era già cosa nota, lo stesso non si può dire del malore accusato da Fariba Tehrani e svelato soltanto oggi, martedì 23 marzo.

La mamma di Giulia Salemi - ex concorrente del Grande Fratello Vip - stava discutendo piuttosto animatamente con Ubaldo Lanzo, suo compagno di avventura/sventura su Parasite Island, quando si è sentita male. I due stavano battibeccando sul metodo migliore da applicare per costruire un giaciglio a protezione del fuoco quando ad un certo punto Fariba ha perso le forze e si è accasciata a terra.

Per fortuna non si è trattato nulla di grave, ma ovviamente Ubaldo si è subito spaventato molto, non nascondendo la preoccupazione. Lanzo le ha prestato immediatamente soccorso, poi quando la situazione è tornata alla normalità si è permesso di ironizzare e di sdrammatizzare: “Non è che mi fai vedovo?”. Battuta che ha fatto sorridere la madre della Salemi, che fortunatamente si è ripresa subito. E infatti ha poi partecipato senza alcun problema alla puntata dell’Isola dei Famosi.

